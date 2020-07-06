Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
06.07.2020, 18:30, Новости дня
Актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в Москве, предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
«Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд», – передает слова защитника ТАСС.
Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.
Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газета ВЗГЛЯД дал прогноз, какой приговор вынесут Ефремову.
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