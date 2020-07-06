Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

06.07.2020, 18:30, Новости дня

Актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП в Москве, предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд», – передает слова защитника ТАСС.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

Телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газета ВЗГЛЯД дал прогноз, какой приговор вынесут Ефремову.