Китайские блогеры испытали первый настольный компьютер производства Huawei

06.07.2020, 18:30, Разное

В Сети появилось видео с обзором нового устройства от Huawei. Китайский IT-гигант принял решение расширить ассортимент своих товаров, начав с первого настольного компьютера.

Как пишет издание Newinform, новинка от Huawei появилась на ресурсе регионального скервиса BiliBili. Работа компьютера обеспечивается фирменной платформой Kunpeng 920. Также гаджет получил поддержку воспроизведения видео формата 4K. ARMv8-архитектура процессора, использованного в компьютере, базируется на восьми ядрах, однако не обеспечивает многопоточность.

В базовой комплектации компьютер будет продаваться исключительно на китайском рынке. В придачу к материнской плате со встроенным прямо в нее процессором, устройство получило видеокарту Yeston RX550. Многозадачность и скорость обработки данных гаджету обеспечивает 16-гигабайтный модуль оперативной памяти. При этом единственная операционная система, которая поддерживаются компьютером, это основанная на Linux UOS.

По результатам обзора блогерами был сделан вывод, что новый PC лучше подходит для выполнения офисных задач. В домашнем использовании настольный компьютер, ставший первым, произведенным в Huawei, не настолько хорош. Возможно, в дальнейшем компания поработает над его функционалом, улучшив возможности и мощность устройства. Стоимость новинки, как сообщают СМИ, в среднем составляет немногим более 1060 долларов.