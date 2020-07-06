Эксперты рассказали о причинах появления розового снега в Альпах

06.07.2020, 18:25, Новости дня

Специалисты сообщили о том, что на ледяных вершинах Альп появился необычный снег розового цвета. По мнению ученых, такой снег может быть образован особыми водорослями, которые ускоряют последствия изменения климата.

Растение под названием Ancylonema nordenskioeldii можно встретить в темной зоне Гренландии, где также происходит таяние льда. Оно неопасно, а его распространение является естественным явлением. Появление подобных растений вызывает затемнение льда, поглощение им тепла и быстрое таяние. Быстрое таяние льда становится причиной появления еще большего количества водорослей, которые получают воду и добавляют красные оттенки к белому льду.

Ученые предполагают, что причиной активного распространения водорослей на вершинах Альп может быть присутствие туристов и подъемников.