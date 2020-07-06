Наличие собаки помогает ребенку лучше общаться со сверстниками

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06.07.2020, 18:25, Новости дня

Ученые обнаружили, что наличие собаки в доме помогает детям дошкольного возраста иметь лучшее социальное и эмоциональное благополучие.

Во время нового исследования команда ученых использовала данные анкетирования из 1 600 семей. Исследователи изучали данные детей в возрасте от двух до пяти лет. Обнаружилось, что дети из семей, у которых есть собаки, на 23% реже испытывают общие трудности со своими эмоциями и социальными взаимодействиями, чем те малыши, у которых нет домашнего питомца.

Также дети из семей, у которых есть собаки, имели на 30% меньшую вероятность принятия участия в антиобщественном поведении, на 40% меньшую вероятность возникновения проблем в общении с другими детьми и на 34% – более высокую склонность к осмотрительному поведению.



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