Португальские каникулы: как Николь Шерзингер проводит отпуск с бойфрендом Томом Эвансом

06.07.2020, 18:20, Разное

Две недели назад солистка коллектива Pussycat Dolls Николь Шерзингер приехала со своим бойфрендом, 34-летним Томом Эвансом, в Португалию с важной миссией – познакомиться с его родителями. Встреча прошла успешно: Николь вместе с отцом и матерью Тома отметили Международный день отца. После же этого пара решила пока не возвращаться в Великобританию, а получше исследовать родину Эванса. В особенности – местные пляжи и море. Теперь личные блоги обоих практически каждый день обновляются новыми снимками идеального отпуска: романтичные кадры на яхте, смешные постановочные снимки, ужины на закате и благодарности прожитому дню.

Там же, в Португалии, в компании Тома Николь отметила и свой 42-й день рождения. А после написала в Instagram нежное признание в адрес Тома:

Твоя любовь и благодарность переполняют мое сердце. Мне так повезло… Нам всем очень важно бывает иногда оглянуться на свою жизнь и понять то, как нам повезло, особенно сейчас. Держитесь, не теряйте веры…

Николь Шерзингер и Том Эванс

С помогающим ей чувствовать себя счастливой и благословенной небесами Томом Николь познакомилась в прошлом году, а светский дебют пары случился в январе этого года на церемонии вручения премии “Золотой глобус”. Встречаться они, скорее всего, начали прошлой осенью – что легко можно было проследить по снимкам папарацци: то они вместе покидали модный лондонский бар, то собирались на общую вечеринку с друзьями по случаю празднования Дня благодарения.

Познакомились же Николь и Томас весьма прозаично – “на работе”. В прошлом игрок в регби, Томас пришел на популярное британское шоу талантов X Factor (вернее его спин-офф The Celebrity) как участник музыкального коллектива Try Star. Николь же на том сезоне программы была у судейского пульта и принимала весьма горячее участие в судьбе молодого человека, то и дело сопровождая выступления его группы овациями стоя, а также комментариями “Я возбуждена”, “Вы такие красивые и подтянутые, я хочу раздеться прямо сейчас”. И хотя коллектив Эванса до финала шоу так и не добрался, главным для него явно оказалось участие, а не победа.

Праздничный торт на день рождения певицы

Не так давно начавшийся роман Тома и Николь выдержал и испытание карантином: как видим, за прошедшие четыре месяца эти двое стали еще ближе друг к другу, а во время самоизоляции то и дело делились видео совместных тренировок и забавными роликами с танцами.

Певица практически всегда появлялась на публике в компаниях мужчин спортивного телосложения. Она 8 лет встречалась с гонщиком “Формулы-1” Льюисом Хэмилтоном, но, не дождавшись от возлюбленного предложения руки и сердца, решила прекратить эти отношения. Ничем – то есть отсутствием обручального кольца – закончились и отношения Шерзингер с теннисистом Григором Димитровым, которые начались в 2016 году. Неизвестно, к каким результатам приведет новый, по-видимому, страстный роман Николь с Эвансом, у которого, кстати, тоже есть свой послужной список из бывших: британская телеведушая Келли Брук и звезда сериала “90210: Новое поколение” Джессика Лаундс.