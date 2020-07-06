Камень гуаша, чайная ложка и массажная щетка: Миранда Керр рассказала, как подготовиться к свиданию в домашних условиях

06.07.2020, 18:20, Разное

Хотя для большинства знаменитостей карантин остался в прошлом, Миранда Керр продолжает проводить все свое время дома с мужем Эваном Шпигелем и сыновьями – 9-летним Флинном, 2-летним Хартом и 8-месячным Майлзом. Семейную рутину модель предпочитает иногда разбавлять свиданиями с мужем, которые они устраивают прямо в особняке, но готовится к ним Миранда очень тщательно. Недавно она записала мастер-класс на эту тему для YouTube-канала британского Vogue, где поделилась в том числе своими секретами красоты, для которых не нужны большие денежные вложения или услуги профессиональных косметологов и визажистов.

В первую очередь, Миранда отметила, что перед душем она обычно делает сухой массаж тела специальной щеткой – снизу вверх, чтобы разогнать лимфу и повысить тонус кожи.

Она повышает кровообращение, такой массаж заряжает меня энергией, – говорит модель.

Далее, уже после душа, Миранда любит устраивать себе краткий сеанс массажа шеи и плеч с помощью специального тренажера, который ей подарила мама на Рождество. Но, говорит модель, даже если у вас нет такого приспособления, вы можете использовать для этих целей камень гуаша или твердый кончик любой кисти для макияжа.

После этого можно приступить уже к нанесению уходовых средств и макияжа. Первый этап – мист с экстрактом розы, далее – сыворотка с витамином С, масло для лица (растереть в ладонях и, надавливая, приложить к лицу), масло для век (его Миранда также наносит на ярко выраженные морщинки) и увлажняющий крем с куркумой. Последний модель наносит также массажными движениями, завершая уход снова камнем гуаша.

На столике Миранды всегда имеется несколько кристаллов – розовый и фиолетовый кварц и аметист, которые, по ее словам, помогают ей чувствовать себя более расслабленно.

Далее Миранда Керр наносит макияж, и необычным здесь является лишь способ, которым она завивает ресницы. Специальные щипцы для завивки у нее также имеются, но иногда она предпочитает им простую чайную ложку. Как именно ею пользоваться, Миранда показывает в ролике.