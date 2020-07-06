 

Мнение: О зачотном «прогибе» Александра Лукашенко перед Владимиром Путиным

06.07.2020, 18:18, Разное

Казалось бы, после триумфального обнуления тема объединения России с Беларусью должна была почить с миром. Ибо российский президент Владимир #Путин получил всё, что хотел, и карт-бланш впридачу.

Ан, нет. Верно люди говорят, что аппетит приходит во время еды. А жажда власти, похоже, неутолима.

От весьма осведомленного источника просочилась информация о переговорах белорусского президента Александра #Лукашенко со своим российским визави тет-а-тет. Историю эту рассказал главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Точнее, он близко к тексту пересказал разговор двух лидеров по поводу возможного объединения двух стран. По его данным, всё прошло так.

«Путин говорит: “Давай объединимся”. Лукашенко отвечает: “У меня своя страна”», — пересказал ситуацию Венедиктов. Но уже в конце переговоров, когда президенты встали из-за стола, чтобы попрощаться, произошел ещё один диалог. «Лукашенко берет Путина за пуговицу. И говорит: “Я согласен”. Путин растерялся: “На что согласен?”. “На всё согласен, Владимир Владимирович. Давайте так — вы президент, я вице-президент. А на следующий год наоборот”», — сообщил Венедиктов.

«Я думал, что это анекдот до тех пор, пока один из членов белорусской делегации мне не сказал, что это все знают и что здесь нет чего-то несправедливого», — пояснил главред «Эха Москвы». Он также заключил, что это «вопрос торговли» и Александра Лукашенко всего лишь не устраивает текущее предложение российской стороны.

История, конечно, давняя, а не майская. Всё случилось – если случилось – примерно полтора года назад в Шанхае на встрече делегаций России и Белоруссии. И вот, казалось бы, зачем сейчас ворошить эту старую историю, поросшую мхом?

Но Алексей Венедиктов просто так ничего не делает и тем более, не сливает информацию. Значит, кому-то в Кремле действительно нужно подбросить огонька в тлеющую историю объединённого государства. И значит, она всё ещё в повестке дня.

А что до арии Карузо в перепеве Рабиновича разговора лидеров в пересказе Венедиктова, то вопрос вот в чём. Как думаете, белорусский лидер «прогнулся» перед Владимиром Путиным или же знатно потроллил его?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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