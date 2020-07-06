 

Британия ввела персональные санкции против 25 россиян по делу Магнитского

06.07.2020, 18:08, Новости дня

Великобритания сообщила о введении персональных санкций в отношении 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека, говорится в официальном документе, распространенном на сайте правительственной информации.

В санкционный список попали: председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин. Лицам, включенным в этот список, запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, при наличии таковых, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства, передает ТАСС.

Санкции вступили в силу после публикации документа и водятся в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, принятой Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС.

Ранее СМИ со ссылкой на британский МИД сообщали, что правительство Соединенного Королевства в понедельник объявит имена граждан РФ и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции «за нарушения прав человека». Предполагалось, что список будет включать имена людей якобы причастных, по мнению Лондона, к смерти Сергея Магнитского.

Напомним, в марте 2018 года в Британии заявили о создании своего «списка Магнитского». Также сообщалось, что санкции могут быть введены сразу после Brexit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сергея Магнитского и других соучастников преступлений финансиста Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Стало известно о спекуляции главой отдела расследований ФБК данными кипрских компаний

07.05 / Сингапурские ученые дали новый прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

29.05 / Доктор Комаровский указал на частую ошибку при мытье рук

08.06 / Ройзман заявил, что инфицирован коронавирусом

30.05 / Новый наставник “Локомотива” Марко Николич прибыл в Москву

22.06 / Вучич провозгласил победу СПП на выборах в парламент Сербии

02.07 / Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти

30.04 / В московском метро могут обязать носить маски

02.06 / Онищенко рассказал, что человечество семь раз поражали коронавирусы

01.06 / «Южмаш» объяснил глубокий кризис предприятия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска