Британия ввела персональные санкции против 25 россиян по делу Магнитского

06.07.2020, 18:08, Новости дня

Великобритания сообщила о введении персональных санкций в отношении 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека, говорится в официальном документе, распространенном на сайте правительственной информации.

В санкционный список попали: председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин. Лицам, включенным в этот список, запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, при наличии таковых, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства, передает ТАСС.

Санкции вступили в силу после публикации документа и водятся в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, принятой Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС.

Ранее СМИ со ссылкой на британский МИД сообщали, что правительство Соединенного Королевства в понедельник объявит имена граждан РФ и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции «за нарушения прав человека». Предполагалось, что список будет включать имена людей якобы причастных, по мнению Лондона, к смерти Сергея Магнитского.

Напомним, в марте 2018 года в Британии заявили о создании своего «списка Магнитского». Также сообщалось, что санкции могут быть введены сразу после Brexit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сергея Магнитского и других соучастников преступлений финансиста Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».