 

Рошаль призвал москвичей «не быть дураками»

06.07.2020, 18:08, Новости дня

Необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом, опасность еще не миновала, сообщил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски. Ничего не закончилось. На улицах Москвы толпы не понимающих этого», – написал врач в своем Twitter.

Он также добавил, что в случае увеличения числа случаев коронавируса и умерших, обвинять будут «мэра, правительство и президента, но не себя».

«Послабления нужны. Не только экономика. Но вирус коварен. Одновременно с послаблением нужно повысить ответственность за свое здоровье, здоровье своих близких, окружающих», – подчеркнул Рошаль.

Напомним, в середине июня в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз.

Число выявленных за сутки случаев коронавируса в РФ уже десять дней держится на отметке ниже 7000.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Турция получила от ПНС Ливии мандат на защиту Триполи

01.07 / МЧС предупредило москвичей о дожде с градом

07.06 / Сроки подачи документов в колледжи продлили

22.05 / Первый этап смягчения ограничений: что изменится в Москве и Подмосковье с 25 мая

20.04 / Сформирована группа добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса

20.05 / Волонтеры «Молодежки ОНФ» начали брать под опеку пожилых и маломобильных граждан

15.05 / Foreign Policy обвинил Россию в ограничении гуманитарной помощи сирийцам

06.05 / Россия решила отправить в Ливан помощь для борьбы с коронавирусом

11.05 / Поэтапно и осторожно — Европа выходит из карантина

06.06 / Госдеп обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска