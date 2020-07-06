Рошаль призвал москвичей «не быть дураками»

06.07.2020, 18:08, Новости дня

Необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом, опасность еще не миновала, сообщил детский хирург, доктор медицинских наук, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Мои дорогие! Не будьте дураками. Продолжайте на улицах, транспорте, в общественных местах носить маски. Ничего не закончилось. На улицах Москвы толпы не понимающих этого», – написал врач в своем Twitter.

Он также добавил, что в случае увеличения числа случаев коронавируса и умерших, обвинять будут «мэра, правительство и президента, но не себя».

«Послабления нужны. Не только экономика. Но вирус коварен. Одновременно с послаблением нужно повысить ответственность за свое здоровье, здоровье своих близких, окружающих», – подчеркнул Рошаль.

Напомним, в середине июня в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз.

Число выявленных за сутки случаев коронавируса в РФ уже десять дней держится на отметке ниже 7000.