В Центризбиркоме заявили о давлении из-за рубежа во время голосования по поправкам

06.07.2020, 18:08, Новости дня

Общероссийское голосование по закону о поправках к Конституции проходило в условиях беспрецедентного давления из-за рубежа, сообщил член Центризбиркома Александр Клюкин на заседании временной комиссии СовФеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«В этом голосовании приняло участие на 25 млн человек больше, чем в 1993 году. Но я хочу сказать об отличии, которое очень характерно для нынешнего голосования в нашей стране. Оно связано с беспрецедентным, абсолютно колоссальным давлением при подготовке, при проведении, при подсчете зарубежья, которое говорит о том, что мы неправильно что-то сделали», – передает его слова ТАСС.

По его словам, в ходе голосования зарубежные СМИ и соцсети были «заполнены разоблачениями в кавычках и враньем». «Даже и не скрывают, что ставилась задача провоцировать членов комиссий, полицию, вызывать на избирательных участках хоть какие-то осложнения, из-за которых потом можно будет раздуть беспорядки и нарушения прав. Понятно, почему итоги голосования с 25 июня по 1 июля в РФ вызывают столь неадекватную реакцию за рубежом. Надеялись на недовольство, вызванное экономическими проблемами, коронавирусными ограничениями, наверное», – отметил член ЦИК.

Он подчеркнул, что в ходе голосования «российский народ фактически проголосовал за вотум полного доверия к президенту РФ Владимиру Путину». «Надеялись, что на криках о нарушениях и фальсификациях можно будет поставить под сомнение итог голосования. Но избирательная система РФ в целом сработала уверено и четко, обеспечив чистое, прозрачное голосование, еще и в условиях пандемии», – заключил Клюкин.

По словам замглавы МВД РФ Игоря Зубова, ведомство зафиксировало несколько попыток внешнего воздействия на волеизъявление россиян.

«Фиксировались попытки внешнего воздействия на волеизъявления россиян путем фейковой информации», – сказал он.

Он отметил, что фейковая информация распространялась с мобильных телефонов и интернет-ресурсов, которые были зарегистрированы за рубежом. «Мы получали такую информацию сами, по своим источникам», – сказал Зубов, отметив, что вся информация о подобных фактах направлялась в территориальные органы для проверки, подавляющее большинство их не подтвердилось. «В настоящее время проводится их правовая оценка», – добавил Зубов.

По его словам, несмотря на то, что эта информация носила фейковый характер, она активно использовалась, тиражировалась и, вероятно, будет использоваться в попытках очернить голосование.

«Было выявлено и пресечено 209 административных правонарушений, так или иначе связанных с проведением голосования. На всю огромную страну это не очень много. О каких нарушениях идет речь – это умышленное уничтожение или повреждение агитационных материалов, незаконные выдача и получение бюллетеня для голосования, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», – добавил Зубов.

По его словам, всего за время голосования прошло 540 публичных мероприятий, в том числе одиночные пикеты. «Прошло 540 публичных мероприятий, включая одиночные пикеты. Всего лишь один был с нарушением установленного порядка», сказал Зубов. «Наши сотрудники действовали предельно корректно. Было дано указание – вмешиваться только в случае, когда имели место грубые нарушения», – сказал он.

По словам замглавы МВД, «были и провокации всевозможные, ненадлежащее поведение, и наши сотрудники не всегда были на высоте, то есть были единичные конфликтные ситуации, но по всем проводится проверка в установленном порядке и будет принято процессуальное решение».

Ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климо заявил, что СФ оценит попытки вмешательства в процесс голосования по Конституции, этим займется временная комиссия верхней палаты парламента.