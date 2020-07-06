 

Лувр возобновляет работу

06.07.2020, 18:06, Новости дня

Самый посещаемый музей мира, парижский Лувр, в понедельник возобновляет работу после 16 недель закрытия.

За почти четыре месяца музей потерял более 45 миллионов долларов прибыли от продажи билетов, отмечает директор Лувра Жан-Люк Мартинес. Возможно, музею придется работать в режиме ограниченной пропускной способности еще несколько лет, пока мир адаптируется к новому коронавирусу.

Посетители смогут пройти в залы, где выставлены самые знаменитые экспонаты музея, в том числе «Мона Лиза» и внушительная коллекция античного искусства, однако треть галерей, где затруднительно соблюдать социальную дистанцию, по-прежнему закрыты.

При этом делать селфи с шедевром Леонардо да Винчи запрещено, а вокруг сделана разметка, указывающая, где могут стоять посетители.

В прошлом году около 70 процентов из 9,6 миллионов человек, посетивших Лувр, составили иностранцы, однако в этом году ситуация совершенно иная.

В музее надеются, что французские посетители компенсируют снижение иностранного туристического потока, в то время как Франция пытается побороть свою репутацию элитарного общества в преддверии парижской Олимпиады, которая пройдет через 4 года.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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