 

Одиночество Валентины Клягиной: почему звезда советского кино 10 лет не видела сына

06.07.2020, 18:05, Новости дня

Ученица легендарной Татьяны Лиозновой актриса Валентина Клягина уже много лет живет затворницей в своей московской квартире. После смерти мужа в 1993 году у актрисы один за другим случилось два инсульта. Бросив все силы на восстановление здоровья, она перестала общаться с внешним миром и ушла из кино.

Клягина работала с Александром Миттой, Львом Кулиджановым, Евгением Матвеевым и даже Светланой Дружининой в культовых "Гардемаринах". Актер Владимир Шихов, который был однокурсником Клягиной, вспоминает: "Она была талантливая, даже Татьяна Лиознова отмечала это".

В эфире телеканала "Россия 1" Шихов рассказал, что последний раз виделся с Калягиной восемь лет назад.

Актриса много лет ни с кем не общается. Ее соседка Ирина Богданова рассказала, что часто видит ее на лестничной клетке, но никогда и предположить не могла, что это знаменитая артистка.

"Она всегда была очень скромно одета, нелюдима", – отметила Богданова. По ее словам, Клягина никогда не обращалась за помощью, даже избегала общения с людьми.

Помощи актриса просила, однако двое сыновей отказались от нее, друзья отвернулись, а от коллег Клягина дождалась лишь предложения переписать на них квартиру. Представители программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым" навестили артистку и были в шоке от условий, в которых она живет. С момента их визита в жизни актрисы кое-что изменилось: волонтеры помогли освободить ее квартиру от мусора и сделать ремонт.

Из-за чего у Клягиной возник конфликт с сыновьями? Что рассказала ее невестка? Правда ли, что второй сын актрисы пропал без вести и почему звезда советского кино не видела свою внучку 18 лет?



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