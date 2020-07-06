Владимирские власти разрешили открыть крупные торговые центры

06.07.2020, 18:05, Новости дня

Во Владимирской области сегодня открылись крупные торговые центры. Владельцы помещений из-за карантина по COVID-19 заметно пострадали. Власти выступили в поддержку предпринимателей.

Кроме того, поддержать бизнесменов взялись региональный бизнес-омбудсмен Алла Матюшкина и президент Торгово-промышленной палаты Иван Аксенов. Проанализировав опыт других регионов, они выступили за смягчение ограничений для бизнеса. Тем более, федеральная поддержка предпринимателей была рассчитана до мая.

Условия для открытия для всех ТЦ едины, передает ГТРК "Владимир", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24". Необходимо провести комплексную санобработку, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, из-за коронавирусной инфекции без работы остались порядка 200 предпринимателей в "Мегаторге", и более 450 человек в "Торговых рядах".

Отметим, что в регионе четвертый день фиксируют по три жертвы коронавируса. Обще количество погибших с начала пандемии достигло 77 человек. За последние сутки выздоровели 30 пациентов после прохождения лечения. Лабораторно подтверждено еще 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории области зарегистрировано 4 647 случая заболевания.

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ГТРК "Владимир"