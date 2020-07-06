Замминистра науки арестована по делу о мошенничестве

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06.07.2020, 18:05, Новости дня

Тверской суд Москвы арестовал статс-секретаря – замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич. Ранее ее задержали по делу о хищении бюджетных средств.

"Избрать в отношении Лукашевич меру пресечения в заключения под стражу сроком до 16 августа 2020 года", – цитирует "Интерфакс" решение судьи Марии Сизинцевой.

При этом Лукашевич продолжает занимать свою должность в министерстве. Впрочем, как заявил ее защитница, замминистра готова приостановить выполнение своих обязанностей на время следствия.

Лукашевич подозревают в хищении более 40 миллионов рублей. Помимо нее фигурантом дела стал начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов. Оба не признают свою вину.

Лукашевич работала в Минобразования в 1998-2014 годах, а в июле 2018-го была назначена статс-секретарем – заместителем министра науки и высшего образования.

 



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