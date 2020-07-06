Дания разрешила достроить “Северный поток – 2” с помощью судов нового типа

06.07.2020, 18:05, Новости дня

Датское энергетическое агентство разрешило достроить газопровод “Северный поток – 2” с помощью судов нового типа.

Как сообщила пресс-служба агентства 6 июля, при строительстве газопровода теперь разрешено применять трубоукладчики не только с динамическим, но и с якорным позиционированием.

“Эти изменения означают, что компания сможет использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как самостоятельно, так и вместе с судами, оснащенными системой динамического позиционирования”, – сказано в пресс-релизе.

В Датском энергетическом агентстве объяснили, что завершающая часть трубопровода на территории Дании лежит за пределами района захоронения химического оружия, где не рекомендовалось использовать донное траление и якори из-за риска задеть его.

Агентство проинформировало, что решение было принято в соответствии с законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. В ведомстве подчеркнули, что Дания обязана была удовлетворить заявку компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG с учетом требований безопасности, ресурсов и охраны окружающей среды.

“Немецкая волна” отметила, что решение энергетического агентства может быть обжаловано в Апелляционном совете по вопросам энергетики.

“Коммерсантъ” сообщил, что в немецком порту Мукран находится два российских судна: баржа “Фортуна” с якорным позиционированием и судно “Академик Черский” с динамическим позиционированием. По информации издания, “Газпром” планирует задействовать оба судна для завершения проекта.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. США считают, что трубопровод усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск “Северного потока – 2” перенесли на конец 2020 года.

Сейчас строительство газопровода заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

США заявили о намерении расширить санкции против газопровода – 30 июня Сенат Конгресса США включил новые ограничительные меры в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Сенаторы предложили распространить санкции на фирмы, которые оказывают задействованным в строительстве газопровода компаниям страховые и сертификационные услуги, а также услуги, связанные с технологической модернизацией или установкой сварочного оборудования.