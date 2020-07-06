 

Дания разрешила достроить “Северный поток – 2” с помощью судов нового типа

06.07.2020, 18:05, Новости дня

Датское энергетическое агентство разрешило достроить газопровод “Северный поток – 2” с помощью судов нового типа.

Как сообщила пресс-служба агентства 6 июля, при строительстве газопровода теперь разрешено применять трубоукладчики не только с динамическим, но и с якорным позиционированием.

“Эти изменения означают, что компания сможет использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как самостоятельно, так и вместе с судами, оснащенными системой динамического позиционирования”, – сказано в пресс-релизе.

В Датском энергетическом агентстве объяснили, что завершающая часть трубопровода на территории Дании лежит за пределами района захоронения химического оружия, где не рекомендовалось использовать донное траление и якори из-за риска задеть его.

Агентство проинформировало, что решение было принято в соответствии с законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. В ведомстве подчеркнули, что Дания обязана была удовлетворить заявку компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG с учетом требований безопасности, ресурсов и охраны окружающей среды.

“Немецкая волна” отметила, что решение энергетического агентства может быть обжаловано в Апелляционном совете по вопросам энергетики.

“Коммерсантъ” сообщил, что в немецком порту Мукран находится два российских судна: баржа “Фортуна” с якорным позиционированием и судно “Академик Черский” с динамическим позиционированием. По информации издания, “Газпром” планирует задействовать оба судна для завершения проекта.

“Северный поток – 2” – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. США считают, что трубопровод усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск “Северного потока – 2” перенесли на конец 2020 года.

Сейчас строительство газопровода заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

США заявили о намерении расширить санкции против газопровода – 30 июня Сенат Конгресса США включил новые ограничительные меры в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Сенаторы предложили распространить санкции на фирмы, которые оказывают задействованным в строительстве газопровода компаниям страховые и сертификационные услуги, а также услуги, связанные с технологической модернизацией или установкой сварочного оборудования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Газманов и Харатьян поздравили соцработников с профессиональным праздником

12.05 / Госдума запретила участвовать в выборах осужденным по 50 нетяжелым статьям, в том числе по “дадинской”

27.04 / Вирусолог объяснил, почему не надо бояться сезонности COVID-19

04.05 / В Москве от коронавируса умерли еще 52 человека

19.04 / Российский танк «Армата» испытали в Сирии

08.06 / Антирасистский митинг закончился погромами в Брюсселе

17.04 / Тимошенко встретилась с Коломойским, Зеленский рассмотрел предложения по выходу из карантина. Главное из Telegram-каналов

23.06 / Набиуллина сравнила потери экономики от коронавируса в РФ и мире

15.05 / В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

03.06 / Путин призвал скорректировать подходы к обеспечению безопасности россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска