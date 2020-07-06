НСЖУ просит представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ проанализировать законопроект “О медиа”

06.07.2020, 18:05, Новости дня

Национальный союз журналистов Украины просит представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира проанализировать законопроект №2693 “О медиа” на предмет соблюдения обязательств по защите свободы слова, взятых Украиной в рамках ОБСЕ. Об этом 6 июля на своей странице в Facebook заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В НСЖУ отмечают, что доработанный проект закона по-прежнему содержит положения, которые критикуются многими украинскими журналистами и СМИ.

“Соблюдение авторитетных стандартов ОБСЕ в вопросах свободы слова поможет Украине избежать ошибок и сделать законодательство, которое позволит найти баланс и защитить свободу слова и гарантированные интересы граждан. Пока нынешний проект “О медиа” – это о санкциях и контроле, а не о защите медиа или журналистов”, – подчеркнул Томиленко.

НСЖУ также пригласила экспертов офиса Арлема Дезира принять участие в дискуссиях о введении норм законопроекта “О медиа”, которые пройдут по инициативе Союза журналистов.

**НСЖУ просить Представника ОБСЄ з питань свободи медіа проаналізувати проект закону "Про медіа"**Національна спілка… Posted by Sergiy Tomilenko on Esmaspäev, 6. juuli 2020

Законопроект №2693 авторства нардепов от “Слуги народа” был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

Законопроект подвергся резкой критике журналистов и медиаорганизаций. 19 мая 2020 года Рада отправила его на повторное первое чтение.

Более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект “О медиа”.

1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять доработанный законопроект в первом чтении.