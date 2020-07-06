«Анзор из Вены»

06.07.2020, 17:56, Разное

В Австрии предположительно убит личный враг Рамзана Кадырова.

в пригороде Вены выстрелом в затылок был убит предположительно выходец из Чечни Мамихан Умаров, получивший при обращении за политическим убежищем новые имя и фамилию — Мартин Бек. Кроме того, Умаров был известен как «Анзор из Вены», именно под этим ником он стал одним из самых популярных чеченских блогеров, выступающих против Кадырова и его окружения.

Мамихан Умаров. Скриншот видео YouTube

Впервые о Мамихане Умарове стало известно, когда в 2018 году он вышел на связь с украинским депутатом Игорем Мосийчуком и рассказал о том, что получил заказ от советника Кадырова Шаа Турлаева на три убийства: чеченца Адама Осмаева, командира полка имени Джохара Дудаева, участвовавшего в военных действиях на Востоке Украины, его жены Амины Окуевой (в девичестве Никифировой) и самого депутата Мосийчука, который в 2014 году, будучи заместителем командира батальона «Азов», публично угрожал Рамзану Кадырову за то, что чеченцы в качестве российских добровольцев и наемников воевали в Украине на стороне ЛНР и ДНР. В частности, Мосийчук обозвал Кадырова «собакой», пригрозил прийти за ним в Грозный и расстрелял его портрет.

Полиция на месте преступления в пригороде Вены. Скриншот видео Stamberg Film

1 июня 2017 года на Адама Осмаева и Амину Окуеву было устроено первое покушение, оказавшееся неудачным. Подозреваемого задержали и опознали как Артура Денисултанова, который был признан австрийским судом организатором убийства еще одного чеченца — Умара Исраилова, бывшего охранника Размана Кадырова. Исраилова застрелили в Вене в 2009 году (Исраилов бежал из Чечни после конфликта с Кадыровым, связанного в том числе с хищением значительной суммы денег, Исраилова и его родственников пытали, они смогли перебраться в Европу и обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на пытки, обвинив лично Кадырова).

25 октября было организовано покушение на депутата Мосийчука, в результате которого погибли два челвека, а Мосийчук получил ранения.

30 октября 2017 года на машину, в которой находились Адам Осмаев и его жена Амина Окуева, была устроена засада.

Машину расстреляли, Окуеву убили, Осмаева ранили.

Мамихан Умаров дал по всем этим покушения подробные показания сотрудникам СБУ и украинской контрразведки. Также он предоставил записи телефонных разговоров с Шаа Турлаевым и человеком, чей голос украинские спецслужбы идентифицировали как принадлежащий депутату Госдумы Адаму Делимханову, также неоднократно фигурировавшему в нескольких заказных убийства врагов Рамзана Кадырова.

С целью выявить заказчиков, украинские спецслужбы организовали спецоперацию с подставным киллером, которого через Мамихана Умарова представили окружению Кадырова. Последние передали через своего курьера деньги (20 тысяч долларов) на новое покушение на Игоря Мосийчука и Адама Осмаева.

Однако, дальнейшее расследование этих преступлений по непонятным причинам было, по словам депутата Мосийчука, украинскими спецслужбами «слито».

После того как Мамихан Умаров получил известность, он переквалифицировался в блогера и под ником «Анзор из Вены» вел эфиры на собственном youtube-канале. За последний год он набрал большую аудиторию и по популярности сравнялся с другим известным блогером Тумсо Абдурахмановым, проживающим в Европе. Тумсо Абдурахманову объявил кровную месть спикер чеченского парламента Магомед Даудов за оскорбительные, по мнению Даудова, высказывания в адрес отца Рамзана Кадырова — Ахмад-Хаджи Кадырова. 26 февраля на Абдурахманова было совершено неудачное покушение.

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Блог Мамихана Умарова набрал популярность, в том числе из-за несдержанности его автора.

Умаров не столько получал и предавал огласке информацию о происходящем в Чечне, сколько критиковал лично Кадырова и делал это самым болезненным для чеченцев способом.

Он переходил на личности, материл Кадырова, родителей и детей, распространял информацию о порядках, царящих в окружении главы Чечни и рассказывал об унижении, которое соратники Кадырова вынуждены от него терпеть.

Мамихан Умаров бравировал своей вседозволенностью и не раз вызывал главу Чечни и его силовиков «на стрелку», не скрывая, наоборот, подчеркнуто афишируя свое место жительство в Австрии.

Елена Милашина

специально для «Новой»