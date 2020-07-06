Times of Israel – канзасская газета сравнила масочный режим с холокостом, а потом извинилась

06.07.2020, 17:50, Новости дня

Владелец канзасской еженедельной газеты Anderson County Review удалил и принёс извинения за карикатуру, которая вызвала публичное осуждение. На ней недавний указ местного губернатора Лоры Келли об обязательном ношении медицинских масок в публичных местах сравнивается с холокостом, пишет The Times of Israel.



Reuters

Канзасская еженедельная газета Anderson County Review убрала вызвавшую споры карикатуру со своей страницы в Facebook. На ней недавний указ местного губернатора-демократа Лоры Келли об обязательном ношении медицинских масок в публичных местах сравнивался с холокостом, пишет The Times of Israel.

Владелец издания, который по совместительству является окружным председателем Республиканской партии, Дейн Хикс заявил, что он «создал» эту карикатуру. Она появилась на странице Anderson County Review в Facebook в пятницу, когда указ Келли о масках вступил в силу.

На изображении губернатор штата показана в маске со звездой Давида. На её фоне дети и женщины садятся в поезд, что явно отсылает к отправке евреев в нацистские лагеря смерти. В подписи к карикатуре говорится: «Лора Карантин говорит: «Надевайте маску… и забирайтесь в вагон для скота».

Вскоре после появления в социальной сети карикатура вызвала публичное осуждение, в том числе со стороны самой Келли. «Решение мистера Хикс опубликовать антисемитское изображение является глубоко оскорбительным, и его необходимо незамедлительно удалить», — сказала губернатор.

Поначалу Хикс защищал свою карикатуру. Он утверждал, что не собирался «ни в малейшей степени унизить» евреев или людей, переживших холокост, но отказывался извиняться. Более того, бизнесмен пообещал опубликовать изображение в печатной версии газеты во вторник. Однако после шквала критики, в том числе со стороны The New York Times и исполнительного директора Антидиффамационной лиги, Хикс удалил карикатуру.

«После нескольких душевных и образовательных бесед с еврейскими лидерами в США и за рубежом я могу признать, что образы в моей недавней редакционной карикатуре… были глубоко оскорбительны для представителей культуры, которой на протяжении всей истории причинялось множество страданий, — написал он. — С этой целью я убираю карикатуру и приношу извинения тем, кого она задела. Я ценю терпение и понимание тех, кто убедил меня поступить так».

Как отмечает The Times of Israel, изображения и риторика холокоста присутствовала на протестах против изоляции в нескольких штатах.