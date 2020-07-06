Фотографы не поверили модели, заявившей об изнасиловании

06.07.2020, 17:48, Новости дня

Скорее всего, модель Дарья Фисун нуждается в пиаре, потому и решила обвинить известного фотографа Сергея Берменьева в изнасиловании, но подобные ситуации в индустрии случаются редко, заявили газете ВЗГЛЯД российские фотографы.

Российская фотомодель Дарья Фисун заявила, что ее якобы изнасиловал фотограф Сергей Берменьев. По словам девушки, мужчина позвал ее на кастинг поздней ночью, проводил в спальню, где и произошел инцидент. При этом никакой физической силы фотограф не применял, не сопротивлялась девушка «из-за испытанного шока».

«Честно говоря, в моей практике ничего подобного не было, да и мои знакомые коллеги из «новой школы» с таким не сталкивались. Но увидев, что у Сергея Берменьева в Instagram более двух миллионов подписчиков, возникает мысль, что девушка просто хотела за счет него пропиариться. Честно, я не очень даже понимаю всю ситуацию, потому что судя по тому, что она сама к нему пришла, выпила вина, да и физической силы фотограф не применял – не похоже это на то, что она заявляет», – говорит многопрофильный фотограф Денис Шумов.

Российский продюсер и профессиональный фотограф Аслан Ахмадов также рассказал, что никогда в жизни не сталкивался с подобного рода ситуациями.

«На моей практике таких случаев не было, да и я думаю, что быть не может в принципе. Не знаю, как у других, за них уж не могу ручаться», ­– рассказал Ахмадов.

Ранее бывшая российская модель, экоактивистка и феминистка Александра Шугай обвинила немецкого диджея в изнасиловании. Мужчина, в свою очередь, вину отрицает и утверждает, что все произошло по взаимному согласию.