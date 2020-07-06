Жан-Клод ван Дамм выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца

06.07.2020, 17:48, Новости дня

Американский актер Жан-Клод ван Дамм выразил соболезнования чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Брат, я никогда не встречал тебя в реальной жизни, но всегда восхищался твоим захватывающим жизненным путем. Мои искренние соболезнования Хабибу Нурмагомедову, семье и сообществу UFC», – написал ван Дамм на своей странице в Instagram.

Напомним, тренер Абдулманап Нурмагомедов умер на 58-м году жизни.

В середине мая его сын, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отца выявлен коронавирус. Тогда же сообщалось, что тренера подключали к аппарату ИВЛ.

Соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова выразил российский президент Владимир Путин.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор также выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову, которому проиграл бой в 2018 году.