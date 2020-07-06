 

Сатирик Коклюшкин отреагировал на иск Петросяна

06.07.2020, 17:30, Новости дня

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин заявил, что Евгений Петросян подал на него в суд по ошибке. Он заверил, что не оскорблял жену юмориста Татьяну Брухунову.

«Во-первых, в моих словах нет ничего оскорбительного. Во-вторых, я сегодня беседовал с Жориным и объяснил, как обстояло дело», – передает РИА «Новости» слова Коклюшкина.

Сатирик объяснил, что статья, которая и стала причиной конфликта, состояла из двух частей. «В первой части я отвечал на вопросы корреспондента, а во второй части – артист, пожелавший остаться неизвестным. И вот вторая часть довольно резковата, там высказывания, которые не могут понравиться. А когда стали перепечатывать разные издания, они чужие слова приписали мне», – отметил он.

Ранее сообщалось, что Евгений Петросян подал в суд на Виктора Коклюшкина, который в одном из интервью заявил, что жена юмориста Татьяна Брухунова – «не тот человек, который должен быть рядом с Петросяном».



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