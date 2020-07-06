 

В Белом доме назвали статью о РФ и талибах безосновательной

06.07.2020, 17:30, Новости дня

Статья в газете The New York Times о якобы готовности РФ выплачивать боевикам в Афганистане вознаграждения за убийства американских военнослужащих не имеет под собой оснований, сообщил глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

«Как предполагается, в The New York Times была развединформация, в которую трудно поверить, но на самом деле они [эти сведения] не имели под собой оснований. По моему мнению, если бы мои коллеги-демократы больше времени уделяли чтению докладов разведки, а не статьям The New York Times, то, скорее всего, они бы относились к этой ситуации надлежащим образом», – отметил Медоуз.

Он добавил, что издание опубликовало «неподтвержденную информацию». Медоуз отметил, что президент США Дональд Трамп принял бы необходимые меры, если бы ему были предоставлены достоверная информация от разведки и необходимые доказательства, передает ТАСС.

Глава аппарата Белого дома сравнил происходящее с убийством в начале года командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. По его словам, Трамп, который «серьезно изучает все разведданые», после получения доказательств о причастности Сулеймани к убийству американских военнослужащих принял меры.

Медоуз подчеркнул, что администрация США «прикроет и защитит» дислоцированных за рубежом американских военнослужащих, «если [за ними] будет кто-то охотиться, будь то Россия, либо кто-то другой».

Напомним, издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В Кремле назвали ложью статью о «сговоре».

При этом источники NYT в американском разведывательном сообществе заявили, что ЦРУ и национальный контртеррористический центр при аппарате директора нацразведки сочли эти данные информацией «средней надежности».



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