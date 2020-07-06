Анонсирован доклад о попытках вмешательства в дела России

06.07.2020, 17:30, Новости дня

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета намерена на заседании палаты 15 июля представить ежегодный доклад о попытках вмешательства из вне в дела России, сообщил глава комиссии Андрей Климов в понедельник на заседании международного комитета Совета Федерации.

«Хотел бы предложить включить в повестку заседания Совфеда 15 июля представление ежегодного доклада комиссии о попытках вмешательства в дела России», – передает его слова РИА «Новости».

Комитет поддержал его предложение.

Ранее Климов заявил, что СФ оценит попытки вмешательства в процесс голосования по Конституции, этим займется временная комиссия верхней палаты парламента.