Сергей Нетиевский рассказал о миллионных гонорарах участников шоу «Уральские пельмени»

06.07.2020, 17:30, Разное

Юморист из «Уральских пельменей» пояснил о гонорарах юмористов продолжающихся судах. Со слов Сергея Нетиевского, все участники комик-шоу получали за работу миллионные доходы.

В интервью журналистам сайта Teleprogramma.pro Нетиевский поделился, что члены команды слишком доверительно относятся к Евгению Орлову, занимающему сейчас должность директора коллектива. При этом этот руководитель не имеет необходимой квалификациии и профессионализма ни как продюсер, ни как творец. Сергей Нетиевский уверен, что его коллеги не понимают пока, куда их ведёт гендиректор «Уральских пельменей».

Творческое объединение не имело прав на концерты, так как все Tv-шоу осуществлялись продакшен-компанией, принадлежащей Нетиевскому. Компания развивала шоу, организовывала выступления и телезаписи. Кроме написания сценариев и непосредственно актерский игры члены коллектива «Уральские пеьмени» не делали ничего. Однако их гонорары были всегда высоки и исчислялись миллионами. Согласно всем документам, которые подписывали артисты, они не претендуют на всю телепродукцию в целом.

Поэтому все претензии, если они существуют, следует адресовать именно генеральному директору, так как он отвечает за договорную работу по продакшен. Со слов шоумена, Орлов единственный из сотрудников команды получает дополнительный доход, перебравшись в столицу. При этом он все время настраивает коллектив против Нетиевского. Любые же условия он всегда выдвигал в ультимативной форме. Из-за этого суды относительно интеллектуальной собственности «Уральских пельменей» продолжаются до сих пор.