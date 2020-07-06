 

Сергей Нетиевский рассказал о миллионных гонорарах участников шоу «Уральские пельмени»

06.07.2020, 17:30, Разное

Юморист из «Уральских пельменей» пояснил о гонорарах юмористов продолжающихся судах. Со слов Сергея Нетиевского, все участники комик-шоу получали за работу миллионные доходы.
В интервью журналистам сайта Teleprogramma.pro Нетиевский поделился, что члены команды слишком доверительно относятся к Евгению Орлову, занимающему сейчас должность директора коллектива. При этом этот руководитель не имеет необходимой квалификациии и профессионализма ни как продюсер, ни как творец. Сергей Нетиевский уверен, что его коллеги не понимают пока, куда их ведёт гендиректор «Уральских пельменей».

Творческое объединение не имело прав на концерты, так как все Tv-шоу осуществлялись продакшен-компанией, принадлежащей Нетиевскому. Компания развивала шоу, организовывала выступления и телезаписи. Кроме написания сценариев и непосредственно актерский игры члены коллектива «Уральские пеьмени» не делали ничего. Однако их гонорары были всегда высоки и исчислялись миллионами. Согласно всем документам, которые подписывали артисты, они не претендуют на всю телепродукцию в целом.

Поэтому все претензии, если они существуют, следует адресовать именно генеральному директору, так как он отвечает за договорную работу по продакшен. Со слов шоумена, Орлов единственный из сотрудников команды получает дополнительный доход, перебравшись в столицу. При этом он все время настраивает коллектив против Нетиевского. Любые же условия он всегда выдвигал в ультимативной форме. Из-за этого суды относительно интеллектуальной собственности «Уральских пельменей» продолжаются до сих пор.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Юлия Ковальчук рассказала об интересных нюансах развития своей двухлетней дочери

19.04 / ASUS Zenbook 14 оснастили процессором AMD Ryzen 4000 и графикой NVIDIA MX 350

13.06 / “Это стало открытием”: в любимом баре Ефремова не знали о наличии у актера автомобиля

30.04 / Секретный мини-шаттл ВВС США выведет на орбиту ракета с российским двигателем РД-180

30.06 / Личное: Настоящая красота

29.04 / Мужчина вылечился от рака благодаря поеданию жуков

04.07 / Мнение: Хазанов в больнице – вторая скорая увезла

09.06 / Личное: Хорошая новость. Или нет

05.05 / Бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд сообщила о смерти матери

23.05 / Американские эксперты: Большинство матерей играют в видеоигры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска