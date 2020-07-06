Анна Семак рассказала о родах их с Сергеем Семаком дочери и рассекретила имя внучки

06.07.2020, 17:15, Разное

Вчера стало известно, что Сергей Семак и его супруга Анна впервые стали дедушкой и бабушкой – их старшая дочь Майя родила девочку. Сегодня Анна поделилась с подписчиками подробностями этого счастливого для их семьи дня:

Вечер накануне родов мы с дочерью провели вместе. Заварили малиновый лист – пришлось ободрать все хилые саженцы в огороде, посмотрели комедию, оказавшуюся не смешной, поговорили по очереди с малышкой, объяснив, что внешний мир не так страшен, каким кажется изнутри. Провожая Майю, мысленно попрощавшись с ее животом, я вспомнила о силе слова, о том, что исторически напутствие матери играло важнейшую роль. Я, конечно, не святейший Патриарх, но по-матерински перекрестив дочь, сказала: “Благословляю тебя родить”. Вложив в эти простые слова всю любовь.

Майя и Сергей СемакПо словам Анны, она сама почувствовала, когда у Майи должен был начаться родовой процесс:

В 4 утра открыла глаза и села на кровати. Началось – сказал мне внутренний голос. Майя живет отдельно, звонить я, естественно, не стала, вдруг ошиблась. Меня трясло и знобило, не хватало кислорода. В 6 раздался звонок, взяла трубку с первого гудка… “Мама, мы едем в роддом. В 4 утра начались схватки…” Дальше все, как в тумане. Рожала сестра, подруги, за которых я сильно переживала, но это другое. Я не переживала, я проживала эту боль вместе с ней, дышала, расслаблялась, молилась, как будто бы мы были рядом, вместе…

Семак отметила, что чувство, когда рождается внучка, ни с чем не сравнимо. О том, что малышка, которую назвали Ева, появилась на свет, ей сообщил Евгений, возлюбленный Майи:

В 12.00 написала Жене узнать, как продвигается процесс, до этого врач обозначил временной коридор с 14 до 17.00. Женя ответил в 12.30: “Родили!”. Гладко и естественно, без мучительной боли… Малышку назвали Евой. 3.700. 52 сантиметра. Увидев фотографии и видео, я поняла, что это совершенно новый уровень ощущений, новая ступень… Как будто хранилище моего жизненного опыта наполнялось для того, чтобы открыться в полной мере именно сейчас – в этих зрелых отношениях с собой, миром, этим маленьким человеком.

Вчера же команда Сергея Семака ФК “Зенит” стала чемпионом РПЛ, обыграв “Краснодар”:

Вечером неожиданно случился второй важный праздник – “Зенит” вошёл в историю, став чемпионом досрочно, за четыре круга до окончания чемпионата. “Дедушка!” – скандировали игроки в раздевалке после победы. “Папа!!!” – кричали дети, увидев отца в аэропорту. “Чемпион…” – шепнула я, обнимая любимого.

Анна и Сергей СемакНапомним, Сергей и Анна вместе много лет. У Сергея есть сын Илья от первого брака, у Анны – дочь Майя от первого брака, общих детей у них пятеро – Семен, Иван, Варвара, Савва и Илария. Также в 2016 году пара взяла из детского дома девочку Таню с ограниченными возможностями. Подробное интервью о ней Анна давала порталу “Такие дела” – почитать его можно здесь.