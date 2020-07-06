Меган Маркл и принц Гарри вышли на связь для “неудобного разговора”

06.07.2020, 17:15, Разное

Принц Гарри и Меган Маркл все больше и больше отделяются от королевской семьи Великобритании, однако за ними еще сохраняются некоторые важные должности, порученные Елизаветой II. Так, например, герцог Сассекский все так же остается президентом Королевского фонда Содружеств, а герцогиня по-прежнему является его вице-президентом. И вот на днях они выступили в этих ролях в рамках видеоконференции с молодыми лидерами из разных стран. Разговор, как назвал это Гарри, был на “неудобные темы” – справедливости, правосудия и равноправия. Эфир состоялся еще 1 июля, в день рождения принцессы Дианы – ей могло бы исполниться 59 лет, – но в сеть выложен лишь сегодня.

Глядя на историю Содружества, мы понимаем, что не сможем двигаться вперед, если не проанализируем прошлое. Так много людей проделали невероятную работу, изучая это прошлое и пытаясь исправить ошибки, и думаю, мы все понимаем, что многое нам еще предстоит сделать. Это точно не будет легко, а в некоторых случаях – еще и не очень удобно, но это нужно сделать, потому что – угадайте – все смогут извлечь выгоду, – сказал Гарри. – Мы не можем отрицать или игнорировать тот факт, что каждого из нас учили в университетах видеть мир по-другому. И однажды мы начинаем встречаться с двойными стандартами, и тогда мы должны проанализировать эту проблему, стать более осознанными и попытаться что-то изменить. Перемены необходимы, и они наступают. Решения есть, и изменения происходят теперь гораздо быстрее, чем когда-либо прежде.

Исправлять “ошибки прошлого”, принимать даже слишком быстрые решения и менять все с ног на голову Меган и Гарри умеют, в чем мировые СМИ и их поклонники убеждаются уже который месяц. 8 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские опубликовали заявление, в котором рассказали о своем намерении отойти от дел в качестве старших членов британской королевской семьи и начать самостоятельную жизнь. Тем самым Гарри и Меган отказались от финансовых и других привилегий, положенных им по статусу. Сразу после этого их обязали вернуть в казну Великобритании несколько миллионов фунтов стерлингов – в основном за ремонт их резиденции Фрогмор-хаус. Вскоре Меган и Гарри распустили весь свой лондонский персонал, а королева лишила их королевских статусов и запретила им использовать приставку Royal для личного заработка. Герцог и герцогиня отреагировали на новый запрет неоднозначно.

31 марта с супругов были официально сняты все полномочия, а 1 апреля закрылся их офис в Букингемском дворце. До этого они, впрочем, совершили еще несколько выходов по личной просьбе королевы Елизаветы II. Теперь Меган и Гарри, которых по-прежнему можно называть герцог и герцогиня Сассекские, действуют самостоятельно, и их первым шагом стало объявление о создании некоммерческой благотворительной инициативы Archewell. Свою работу фонд должен был начать еще в мае, но из-за пандемии коронавируса и бумажной волокиты запуск был отсрочен на неопределенный срок.