Мнение: Сломайте гитаристу пальцы

06.07.2020, 17:08, Разное

Адвокат Михаила Ефремова вдруг ни с того ни с сего брякнул, что совсем недавно записавший покаянное видео Ефремов больше вину за собой не признает. Мгновенно поднялся шум-крик, адвокат тут же включил задний ход, мол, его не так поняли, но и в этот раз навертел в словах такой мути, что запутал все еще больше. Актер на момент написания этих строк хранит гордое молчание. То ли озадачен импровизацией адвоката, то ли действительно в раздумьях. Пока понятно одно – в кристально чистом деле начались какие-то «мутки».

Моя знакомая сценаристка, специалист по детективам и, соответственно, очень подкованная в таких делах женщина, уверена, что адвокат получил на руки дело и увидел в нем какие-то косяки следствия, которые и дали ему возможность за них зацепиться и попытаться вытащить клиента из-под совершенно однозначного приговора.

Свою версию выдвинул известный журналист Олег Кашин. Он считает, что Ефремова… простили! То есть, его участь уже решена до суда и теперь адвокаты просто делают хорошую мину при плохой игре. И простили его ценой выставления полнейшим моральным уродом. Помните его покаянное видео? Оно ведь звучало очень искренне и многих тронуло. А нынешний кульбит, если он не является чистой самодеятельностью адвоката, во что сложно поверить, полностью то обращение сливает в унитаз и выставляет актера хитро…мудрым типом, который пытается «съехать на кривой козе», как говорят в некоторых кругах.

Зачем влиятельным людям нужно выставить Ефремова моральным уродом, когда он, по пьянке убив человека в ДТП и без того выглядит крайне жалко? Ну, например, чтобы глядя на «лицо оппозиции» все его с этой оппозицией и ассоциировали – пьяной, подлой, пытающейся выкрутиться из любой ситуации путем предательства и т.п. Правда, Ефремов от своей оппозиционности уже успел откреститься, мол, не оппозиционер он, а просто лицедей, и тем вызвал гнев уже и прекрасноликой общественности. Но много мало не бывает. Версия? Версия.

Даже если эта версия имеет под собой основания, то это не такая уж и катастрофа. Ведь нам что нужно? Чтобы Ефремов был наказан. И наказан сурово. Даже жестоко. Показательно. Чтобы ему было больно, чтобы он страдал и искупил свой грех этим страданием. Но отвечает ли этим условиям срок в тюрьме? И только ли он этим условиям отвечает?

Пока мы говорили о Ефремове. Дальше – прошу обратить на это внимание – мы больше говорим не о нем. Мы переходим от частного к общему, как учили в университете, и выходим на более серьезную проблему. Несоответствие понятий «закон» и «справедливость».

Проблема таких понятий как «закон», «правосудие», «справедливость», «наказание» и «искупление» всегда волновала общество. В особенности наше, где эти понятия никогда не считались синонимами, а часто даже вступали в противоречие друг с другом. Почему американцы или европейцы по любому, самому ничтожному поводу, бегут судиться, а у нас культура обращения в суд отсутствует начисто? Ну, не верят россияне в суд, честный, беспристрастный и неподкупный. И никогда не верили, не сегодняшних дней эта проблема. Закон, что дышло – куда повернул, туда и вышло. Этой пословице много веков.

Но не надо думать, что это исключительно наши проблемы и россияне, мол, не доросли до цивилизованного сознания. Отнюдь. Львиная доля голливудской продукции рассказывает о «правосудии по-техасски» – именно потому, что люди крайне разочарованы в судебной системе, которая строится на принципах торговли-сделок и адвокатском шоу, где адвокаты и поркуроры не ищут истину, а пытаются друг друга переиграть. Или вы считаете справедливой систему, когда человек берет на себя меньшее преступление и идет в тюрьму на три года без суда, чтобы не тратить время на суд, где его могут признать невиновным, но могут и законопатить на 20 лет? И это совершенно законно. Так что проблема эта интернациональна.

Дело в том, что закон как таковой не имеет к справедливости ни малейшего отношения. Закон и справедливость существуют в разных плоскостях человеческой жизни. Закон существует и пишется не для того, чтобы торжествовала справедливость. Посредством написания законов государство устанавливает правила игры, за нарушения которых игроки будут наказываться. И порой правила эти не имеют отношения не только к справедливости, но и к здравому смыслу. Ну как правила в футболе – играть руками нельзя. Но это же глупо, если Господь дал человеку руки, отказываться их использовать! Да, но такие правила. Схватил мяч руками – долой с поля. Более того, многие законы, особенно в экономической части, принципиально несправедливы. Равные налоги для бедноты и богатеев разве справедливы? Нет. Сейчас хотят прогрессивную шкалу начать с несчастных двух миллионов – это справедливо? Нет. Но это правила. Жить без закона нельзя, это равносильно драке без правил, где победит не просто самый сильный, а самый хитрый, подлый и беспринципный. Но и параллелить эти понятия – закон и справедливость – просто смешно.

Так вот, если следовать принципу справедливости, а не формальной законности, то придуманная Кашиным версия – это тоже своего рода правосудие. Вернее – воздаяние. И оно в каком-то смысле даже более справедливо, чем простая отсидка, после которой человек возвращается «на свободу с чистой совестью», забыв о своем преступлении и начав жизнь заново.

Ведь в чем суть расплаты за преступление? В том, чтобы преступник искупил вину страданием. То есть, не отсидка, по моему мнению, является абсолютным инструментом наказания. Та же вира – был такой институт в древнерусском праве, когда с виновника за убийство или другое преступление взыскивалось денежное возмещение – считалась вполне законным методом искупления. Потому что убийца отдавал за убийство то, что подрывало его возможности вести прежний образ жизни. И это еще не считая позора. На мой взгляд, рухнувшая прежняя жизнь, исчезновение любых перспектив на ее возврат и потеря всего, ради чего Михаил Ходорковский шел на преступления, в том числе смертные грехи, для него гораздо большее наказание, чем то, что ему пришлось почти десять лет шить рукавицы.

Изгнание всегда считалось самым тяжелым наказанием. Так вот, я уверен, что абсолютная потеря лица и среди своих, и среди чужих, необходимость каждый день выслушивать, какая он мразь и, по сути, потеря профессии – это гораздо большее наказание, чем если бы актер на несколько лет пошел на зону играть в самодеятельности. Для актера, купавшегося в лучах славы, в одночасье стать ничтожеством – это маленькая смерть. По моему скромному мнению, это не имеет отношения к законности, но имеет большее отношение к справедливости и искуплению. Повторюсь – это касается не дела Ефремова, а самой «философии воздаяния». Тюрьма, по большому счету, это не универсальное наказание, а чаще средство изоляции вредителей от общества.

Я считаю, что наказание в идеале должно быть максимально индивидуализированным. И преступник должен нести то наказание, которое будет максимально отражать его систему ценностей и бить по больным точкам в его системе координат. Вор в законе, попав на зону, будет обладать даже большей властью и привилегиями, чем на воле. Для него тюрьма не наказание. Цель наказания – максимальная болезненность, соответствующая тяжести преступления. Не должна быть зона самоцелью. Это профанация понятия «справедливость». Сломайте гитаристу пальцы, лишите казнокрада всех денег и отнимите возможность вернуться во власть, сошлите императора на остров Св. Елены, где ему некем будет повелевать, кастрируйте насильника. Это будет для них страшнее любой зоны. Да они при подобной перспективе с воплями радости побежали бы в тюрьму, посидеть.

Единственная проблема, что для многих чужие страдания попросту непонятны. И то, что для одного умирание заживо, для другого ерунда какая-то. И трудность в донесении мысли, что если ты сотворишь нечто подобное, то тебя накажут не так же, а так, как тебе будет больнее.

А Ефремов… Да что Ефремов? Похоже, от него уже ничего не зависит. Человек, который мнил себя вершителем судеб и гласом поколения, оказался тряпочной игрушкой и с ним теперь играют, как раньше он играл другие роли. Незавидная участь.