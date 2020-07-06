Скандалы: «Лондонский список» снова приняли к производству

06.07.2020, 17:06, Разное

Борис Титов продолжит возвращать из-за границы уехавших от следствия

Как стало известно “Ъ”, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов продолжит работу по возвращению обвиняемых в экономических преступлениях бизнесменов из-за границы. Процесс был приостановлен из-за пандемии коронавируса, а также неожиданного для многих ареста экс-гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, добровольно прилетевшего в Москву.

«Любая программа подразумевает наличие внутри себя определенных установок, договоренностей и долгосрочных принципов. После возвращения Дмитрия Зотова произошел инцидент, который подорвал этот баланс. Для того чтобы возвращение предпринимателей продолжилась, баланс нужно восстановить, и активная работа над этим ведется»,— сообщил “Ъ” Борис Титов. По его словам, трое бизнесменов дожидаются возможности вернуться прямо сейчас. Двое из них находятся в Европе, а еще один — в Израиле. В отношении одного из них международный розыск снят, уголовное преследование прекращено. По двум другим имеется официальная позиция Генеральной прокуратуры — на аресте обвинение не настаивает.

Генпрокуратура в этой истории находится абсолютно на нашей стороне и оказывает всемерное содействие. Но, к сожалению, одного этого обстоятельства недостаточно»,— отметил господин Титов.

«Это очередной повод взвесить нынешний объем ее полномочий. Следствие должно готовить материалы для обвинения, а прокуратура, в свою очередь, контролировать качество расследования и принимать решение — выносить ли материалы в суд. Не говоря уже о контроле по всем процессуальным действиям. Это был бы естественный ход событий»,— добавил он.

Бывший глава «Трансфин-М» Дмитрий Зотов входил в так называемый лондонский список Бориса Титова. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Дмитрия Зотова было возбуждено в августе 2019 года, примерно через год после того, как его уволили с должности гендиректора ПАО «Трансфин-М». В ходе расследования выяснилось, что в 2018 году своим распоряжением господин Зотов передал в лизинг ООО «Инвестактив» тысячу грузовых вагонов с последующим правом выкупа по льготной цене. Партнер «Трансфин-М» уже в июле того же года не преминул этим воспользоваться, и все вагоны перешли новому собственнику по цене, которую правоохранители считают сильно заниженной. Реальная стоимость вагонов, по версии следствия, составляет 2,7 млрд руб., а проданы они были примерно за 2,3 млрд. Нанесенный действиями Дмитрия Зотова ущерб оценивается в 395 млн руб. При этом договор по этой сделке был составлен таким образом, что аннулировать его оказалось практически невозможно.

Отметим, в самой «Трансфин-М» считают, что с 2016 по 2018 год из-за действий господина Зотова из компании было выведено имущество более чем на 3 млрд руб.

В ходе начавшегося расследования Дмитрий Зотов выехал за границу. В сентябре прошлого года ему заочно предъявили обвинение, а весной 2020 года объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск.

10 июня господин Зотов по своей инициативе прилетел на частном самолетом из Риги в аэропорт Шереметьево, где его и задержали. По ходатайству следствия Хорошевский райсуд Москвы отправил бизнесмена в СИЗО до августа этого года. При этом следует отметить, что бизнесмен за десять дней до возвращения предупредил об этом следствие, ранее суд отказал следствию в его заочном аресте, а прокуратура выступала против избрания самой жесткой меры пресечения.

Президент России Владимир Путин, к которому обратился бизнес-омбудсмен Борис Титов, поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом Дмитрия Зотова.

А в конце прошлой недели господин Титов сообщил о приостановлении работы по «лондонскому списку», объяснив это в том числе сложностями с перелетами в Россию, возникшими из-за пандемии коронавируса.

Николай Сергеев