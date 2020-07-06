WhatsApp приостановит обработку запросов о пользовательских данных в Гонконге

06.07.2020, 17:02, Новости дня

Принадлежащий компании Facebook мессенджер WhatsApp в понедельник заявил, что «приостановил» обработку запросов правоохранительных органов на предоставление пользовательских данных в Гонконге.

Как сообщил официальный представитель компании, WhatsApp приостанавливает рассмотрение таких запросов «в ожидании результатов дальнейшей оценки влияния закона о национальной безопасности, в том числе официальной экспертизы в области прав человека и консультаций с экспертами по правам человека».