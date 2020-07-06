 

Трамп обдумывает серию президентских указов по Китаю, промышленности и иммиграции

06.07.2020, 17:02, Новости дня

ВАШИНГТОН — 

Президент США Дональд Трамп обдумывает несколько указов, связанных с Китаем, промышленностью и иммиграцией, сообщил в понедельник журналистам глава аппарата Белого дома Марк Медоус.

«Речь идет о серии президентских указов, посвященных различным вопросам, от стоящих перед нами проблем в области иммиграции, промышленности и трудоустройства до отношений с Китаем – в плане того, что нужно сделать, чтобы перенастроить этот баланс», – сказал Медоус.

Марк Медоус (архивное фото)



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