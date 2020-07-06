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06.07.2020, 17:00, Новости дня

В Санкт-Петербурге разрешат фудтраки и торговлю скоропортящимися продуктами в киосках на улице. Об это сообщается на сайте администрации.

В нестационарных торговых объектах, куда скоро добавятся и кафе-фургоны с мобильной кухней, свою продукцию смогут реализовывать производители молока, рыбы, мяса, хлеба и т.д. 

Губернатор Александр Беглов отметил, что размещение мобильных торговых точек на улицах Северной столицы более правильно в период эпидемии коронавируса, когда излишняя концентрация людей в магазинах нежелательна.

Более того, по условиям торговать продукцией будут сами производители. Власти надеются, что такая мера позволит снизить цены, создаст дополнительные рабочие места, а также помогут малому и среднему бизнесу реализовать свою продукцию сложный период.

Нестационарные торговые объекты особенно необходимы в тех районах, где мало магазинов, отметил Александр Беглов. Губернатор поручил включить в перечень доступных в киосках продуктов овощи и зелень и призвал производителей продукции соблюдать все необходимые санитарные нормы, гарантировать качество продукции.

С фудтраков разрешат продавать "готовые пищевые продукты промышленного производства и изделия из полуфабрикатов высокой степени готовности".

Предприятия, которые будут продавать скоропортящуюся продукцию, обязательно должны держать ее в холодильниках. Кроме того, нестационарные торговые объекты не должны мешать пешеходам и портить вид мест, где они расположены.



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