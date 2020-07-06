 

ГБР вручило обвинительный акт Пашинскому по делу о стрельбе, он назвал его фейковым

06.07.2020, 16:55, Новости дня

Государственное бюро расследований вручило бывшего народному депутату Украины Сергею Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в 2016 году, сообщили 6 июля агентству “Українські новини” в ГБР.

Обвинительный акт был вручен 3 июля, сегодня бюро планирует передать дело в суд. 

Пашинский назвал документ “фейковым и фальшивым” и опубликовал в Facebook видео, как его вручали.

“Сфальсифицированные уголовные дела против политических оппонентов – фирменный знак Зе-власти. Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом деле Химикуса”, – написал политик. 

Сфальшовані кримінальні справи проти політичних опонентів – фірмовий знак ЗЕвлади.Закінчився черговий етап фарсу та фальсифікації ДБР проти мене у так званій «справі Хімікуса». 3 липня мені вручено фейковий та сфальшований обвинувальний акт. Пропоную всім переглянути, як це відбувалося.

Posted by Сергій Пашинський on Esmaspäev, 6. juuli 2020

28 апреля ГБР сообщило, что следователи завершили досудебное расследование по делу Пашинского.

Следствие установило, что 31 декабря 2016-го во время конфликта с гражданином Вячеславом Химикусом под Киевом Пашинский выстрелил в него из пистолета Glock 19. У пострадавшего был огнестрельный перелом бедренной кости левой ноги, из-за чего он получил инвалидность.

После инцидента полиция информировала, что прежде чем Пашинский выстрелил в Химикуса, последний ударил его по голове бутылкой и сбил с ног. 

Политику инкриминируют ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. 

В октябре 2019 года Печерский районный суд Киева отправил бывшего депутата под арест, а в декабре изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. 

Пашинский был депутатом Верховной Рады V–VIII созывов. После Революции достоинства, в марте – июне 2014 года, был и.о. главы Администрации Президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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