Легкомоторный самолет разбился в Нижегородской области

06.07.2020, 16:53, Новости дня

Легкомоторный самолет упал в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Поступила информация о падении легкомоторного самолета в Дзержинске. Подробности уточняются», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В правоохранительных органах сообщили, что в настоящее время информация о падении самолета проверяется. Источник сказал, что, по словам очевидца, самолет Ан-2 упал в районе Игумновского шоссе городского округа Дзержинск. Прибывшие на место оперативные службы видимых разрушений и самолета не обнаружили, добавил он.

Место падения уточняется.

13 июня инструктор и курсант погибли при падении легкомоторного самолета в Самарской области.