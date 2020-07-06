Легкомоторный самолет разбился в Нижегородской области

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06.07.2020, 16:53, Новости дня

Легкомоторный самолет упал в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Поступила информация о падении легкомоторного самолета в Дзержинске. Подробности уточняются», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В правоохранительных органах сообщили, что в настоящее время информация о падении самолета проверяется. Источник сказал, что, по словам очевидца, самолет Ан-2 упал в районе Игумновского шоссе городского округа Дзержинск. Прибывшие на место оперативные службы видимых разрушений и самолета не обнаружили, добавил он.

Место падения уточняется.

13 июня инструктор и курсант погибли при падении легкомоторного самолета в Самарской области.



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