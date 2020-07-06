Следование нормам физической активности дейтвительно снижает риск смерти

06.07.2020, 16:50, Разное



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Все больше научных исследований подтверждают, что физические упражнения – эффективное средство профилактики и лечения многих болезней. Руководство Всемирной организации здравоохранения и различные национальные рекомендации указывают определенный уровень физической активности, который должен способствовать поддержанию здоровья. Это 150 минут умеренных нагрузок или 75 интенсивных аэробных нагрузок и не менее двух силовых тренировок в неделю.

Дольше ли живут люди, которые придерживаются существующих рекомендаций по физической активности? Как ни странно, до недавнего времени, это не было точно известно.

Исследование, которое опубликовано в The BMJ, подтвердило, что уровень физической нагрузки, рекомендуемый медицинскими организациями, действительно помогает прожить дольше. Интенсивные упражнения оказались немного более эффективными в предупреждении смерти от любой причины, чем легкие и умеренные.

Исследование включило данные о почти 500 тысячах американцев в возрасте 18-85 лет. Участники сообщили о том, на каком уровне они поддерживали физическую активность с 1997 по 2014 год. Ученые сопоставили эти данные с риском их смерти за период, которые охватила научная работа.

Рекомендациям соответствовала физическая активность лишь 16% участников. Оказалось, что риск смерти от любой причины у них был на 40% ниже среднего. У тех, кто выполнял только аэробные упражнения, этот риск был ниже на 29%, а силовые упражнения снижали риск смерти на 11%.

Ученые отдельно рассмотрели восемь групп причин смерти: сердечно-сосудистые болезни, рак, хронические болезни дыхательной системы, травмы, болезнь Альцгеймера, диабет. Оказалось, что аэробные упражнения защищают от преждевременной смерти от каждой из них. Силовые улучшали шанс выжить только при трех первых из перечисленных групп болезней.

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