Серебренников решил не обжаловать приговор

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06.07.2020, 16:48, Новости дня

Защита режиссера Кирилла Серебренникова не стала обжаловать приговор Мещанского районного суда, сообщил адвокат Дмитрий Харитонов.

«Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб», – передает слова юриста ТАСС.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии» Серебренникова о хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа». Жалобы на обвинительный приговор поступили от осужденного Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осужденного Юрия Итина

Напомним, в 2011 году Серебренников разработал проект «Платформа», на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Через созданную для реализации проекта АНО «Седьмая студия», как полагает следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил режиссера к трем годам условно. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.

Серебренников после заявил, что недоволен решением суда. Он также заявил, что у него нет средств для выплаты по иску об ущербе Минкульту.

Адвокат Александр Почуев объяснял «столь гуманное» наказание Серебренникова.



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