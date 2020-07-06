 

Во Владивостоке умирающего мужчину пришлось силой забирать у кришнаитов

06.07.2020, 16:30, Разное

Во Владивостоке умирающего мужчину пришлось забирать у кришнаитов. Сообщается, что его самочувствие сильно ухудшилось, а к медикам он обращаться не хотел. В больнице пациент скончался.
Известно, что житель стал кришнаитом еще десять лет тому назад. По информации телеграм-канала Mash, он развелся с женой, продал две квартиры, находящиеся в собственности, и начал новую жизнь. Однако с мая нынешнего житель Владивостока перестал отвечать на звонки. Из родственников он поддерживал отношения только с тетей. Последняя забеспокоилась и отправилась в поселок, где жил племянник.

Когда приехала родственница, житель практически все время проводил в кровати. К медикам он не обращался, поскольку кришнаиты предпочитают не ходить в больницы. Тетя вызвала врачей из платной клиники. На протяжении трех часов все вместе они уговаривали пациента отправиться в больницу. Несмотря на все усилия специалистов, в медучреждении спасти мужчину не удалось. Впоследствии выяснилось, что он страдал от онкологии.



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