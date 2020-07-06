 

В России появится больше свободных мест в детских садах

06.07.2020, 16:23, Разное

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, до конца года в
России планируется создать еще 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Устроить
ребенка в детский сад станет проще. Сведения о свободных местах будут
доступны в онлайн формате. Об этом сообщил премьер-министр на совещании с
вице-премьерами.

“Все сведения о местах в яслях и детских садах будут
автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это
позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также
эффективно оценить использование вновь созданных мест”, – заявил глава кабмина.

Также правительство занимается разработкой нацпрограммы
социально-экономического развития Дальнего Востока. Программа включает в себя
дополнительные инвестиции, строительство нового жилья, повышение доступности
медицины и образования, сообщает Пятый канал.



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