Решетку мультиферроика изменило добавление титана

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06.07.2020, 16:17, Новости дня

Во время нового исследования специалисты обнаружили, что добавление титана в гексаферрит бария меняет кристаллическую решетку материала и позволяет создать в ней особую подструктуру.

Мультиферроики являются материалами, которые обладают сразу несколькими упорядочениями. Они одновременно могут быть сегнетоэлектриками и ферромагнетиками. Меняя свойства этих материалов направленным образом, они находят применение в антирадарных покрытиях, технологиях сверхбыстрой магнитной памяти и терагерцовой телекоммуникации.

При помощи использования терагерцовой спектроскопии, а также исследования поглощения и скорости ультразвука, ученым удалось провести анализ кристаллической решетки гексаферрита бария с примесью титана. Это помогло ученым найти объяснение необычным оптическим и акустическим свойствам материала. Обнаружилось, что добавление титана в гексаферрит бария меняет структуру подрешетки ионов железа.



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