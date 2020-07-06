Подписчики в Instagram увидели на видео Эвелины Бледанс голого мужчину

06.07.2020, 16:09, Разное

Эвелина Бледанс отдыхает в Сочи, однако решила разбавить пляжный отпуск новыми впечатлениями и отправилась в Красную Поляну. Актриса поделилась с подписчиками в микроблоге Instagram видео, снятым в горной реке, засветив на нем голого мужчину.

На кадрах запечатлено, как Эвелина Бледанс в черном купальнике стоит возле реки. Пока знаменитость позирует на камеру, на заднем фоне появляется полностью обнаженный пожилой мужчина. Он не обращает внимания на съемку и продолжает пробираться по камням. Фолловеры были в шоке от того, что увидели. В комментариях подписчики предупредили Эвелину Бледанс, чтобы она была осторожна, так как «эта горная река напрочь снимает трусы и купальники». Некоторые поклонники отметили, что «это дед сделал» их день.

Как отметило издание «Слово и Дело», актриса не удалила это видео, так как на нем запечатлено ее купание в горной реке. По словам знаменитости, течение очень сильное и ее даже начало уносить. Также в курортном городе Эвелина Бледанс провела время со своей коллегой и подругой Лерой Кудрявцевой. Знаменитости договорились осенью еще раз приехать в санаторий, чтобы подправить свое здоровье.