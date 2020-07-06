 

Россия собралась экспортировать танк «Армата»

06.07.2020, 16:08, Новости дня

Россия готова предложить новейший танк Т-14 «Армата» на экспорт, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу «Глас явности».

«Российские производители готовы предложить потенциальным покупателям и системы ПВО, такие как С-300 и С-400, и современные самолеты и вертолеты. Готовим к продажам легкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 «Армата», – передает его слова ТАСС.

При этом, по словам Шугаева, попытки США изолировать Россию и нечестная конкурентная борьба вызывают неприятие у партнеров.

«За последние несколько лет мы столкнулись с беспрецедентными попытками США и их союзников изолировать нашу страну на международной арене. Вводятся все новые и новые ограничительные меры, все это уже давно перешло границы конкурентной борьбы. Все это вызывает сегодня аллергию у все большего числа партнеров, которые не хотят жертвовать интересами своей национальной безопасности во имя чьей-то выгоды», – сказал он.

Однако, несмотря на подобные попытки Штатов, многие предпочитают российскую военную технику. Подтверждением тому являются поставки С-400 в Турцию в 2019 году, подписание и реализация контрактов на поставку систем ПВО и фрегатов в Индию, а также контракт на общую сумму более 1 млрд долларов с африканскими странами. Глава ФСВТС подчеркивает, что эти факты подтверждают неприемлемость давления на суверенные государства в вопросах обеспечения национальной безопасности.

«Россия не выдвигает политических условий при осуществлении ВТС, не навязывает свои политические ценности партнерам. При этом мы действуем строго в рамках закона и своих международных обязательств. В этом смысле мы комфортный и надежный партнер», – отметил Шугаев.

Он добавил, что использующие российскую военную технику страны отмечают ее высокую надежность и живучесть в любых климатических условиях и хорошую ремонтопригодность. Эффективность российских вооружений подтверждается успешным применением в реальных боевых условиях.

Напомним, танк «Армата» принял участие в параде Победы на Красной площади 24 июня.

В феврале министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что госиспытания танка на платформе «Армата» планируется завершить в этом году, сообщил. В начале июля стало известно, что в ходе испытаний перспективного российского танка Т-14 «Армата» отрабатывался беспилотный режим.



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