Боксер Беспутин лишен титула чемпиона мира

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06.07.2020, 15:55, Новости дня

Регулярный чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Александр Беспутин был лишен своего титула. Причина – положительная допинг-проба российского боксера.

Допинг-проба Беспутина, взятая после победного титульного боя с другим россиянином Раджабом Бутаевым, оказалась положительной. В июне стало известно, что проба В также дала положительный результат.

WBA отстранила Беспутина на полгода. Кроме того, Александр был лишен чемпионского титула, завоеванного 30 ноября 2019 года.



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