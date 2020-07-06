 

На севере Китая зарегистрировали случай заражения бубонной чумой. Власти объявили режим опасности

06.07.2020, 15:54, Новости дня

На севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия, зарегистрирован случай заражения бубонной чумой, сообщили 5 июля власти городского округа Баян-Нур. 

По данным властей, заболел скотовод из уезда Урад-Чжунци. Пациент находится в больнице в изоляции, состояние его здоровья стабильное.

В Баян-Нуре до конца года ввели третий уровень эпидемиологического предупреждения для профилактики и контроля за чумой (всего таких уровней четыре, отметило агентство Reuters). 

Власти отметили, что в округе существует опасность заражения от человека к человеку, в связи с этим призвали строго соблюдать меры самозащиты – не охотиться и не употреблять в пищу мясо животных, которые могут стать причиной заражения, сообщать об обнаружения больных или мертвых сурков или других животных, а также о предполагаемых случаях заражения чумой, беспричинного повышения температуры тела и внезапной смерти.

По данным Reuters, в 2009–2018 годах в Китае было зарегистрировано 26 случаев бубонный чумы и 11 смертей.

Внутренняя Монголия – малонаселенный автономный район Китая, который находится на границе с Монголией. На прошлой неделе в Монголии было подтверждено два случая заражения бубонной чумой, в связи с чем в двух районах провинции (аймаке) Ховд ввели карантин. Причиной заражения стало сырое мясо сурка, которое ели заболевшие. 

6 июля монгольские власти рассказали, что состояние двух ранее заболевших граждан улучшилось, в связи с чем карантин в Ховде отменили, сообщило издание ikon.mn. Но в стране выявили новый случай заражения: инфицировался 15-летний мальчик из провинции Баян-Улгий. По предварительным данным, он ел мясо сурка, которого укусила собака.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, возбудителем чумы является зоонозная бактерия Yersinia pestis, которая, как правило, присутствует в организме мелких млекопитающих и блох. Существуют две основные клинические формы чумной инфекции: легочная и бубонная, последняя является наиболее распространенной. Без лечения бубонная чума заканчивается летальным исходом в 30–60% случаев. Болезнь успешно лечится антибиотиками. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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