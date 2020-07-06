 

Что произошло за ночь 6 июля. Коротко

06.07.2020, 15:50, Разное

Коротко

  • В Москве скончались еще 22 пациента с коронавирусом. Таким образом, общее число умерших от инфекции в столице достигло 3975.

  • В результате жесткой посадки частного вертолета Ми-2 под Ростовом-на-Дону погиб пассажир. По предварительной информации, причиной аварии мог стать отказ двигателя.

  • Великобритания 6 июля объявит имена россиян, против которых введут санкции за нарушения прав человека. По данным The Financial Times, ограничения коснутся тех, кого британские власти считают причастными к смерти Сергея Магнитского. Под санкции также попадут граждане Саудовской Аравии, которые имели отношение к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

  • «Зенит» досрочно стал чемпионом РФ по футболу. Футболисты петербургского клуба обыграли «Краснодар» со счетом 4:2.

    • Источник: Новая газета



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