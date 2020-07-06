Россия согласилась помочь Конго в борьбе с коронавирусом

06.07.2020, 15:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо сообщил о готовности Москвы содействовать в борьбе с распространением коронавируса, информирует пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин отметил готовность российской стороны оказывать содействие Республике Конго в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-конголезских переговоров на высшем уровне в Москве в мае 2019 года.

Путин и Сассу-Нгессо обменялись мнениями о ситуации в Ливии. Главы государств подчеркнули «необходимость мирного решения конфликта путем политического диалога с участием всех ливийских сторон» и договорились о продолжении контактов.

По последним данным, в Конго зарегистрировано 7 тыс. 432 случая коронавируса, умерли 182 человека, выздоровели более 3,2 тыс. человек. Численность населения, по данным на 2015 год, составляет свыше 4,2 млн человек.