 

Петросян подал в суд на Коклюшкина за оскорбление жены

06.07.2020, 15:48, Новости дня

Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, который в одном из интервью заявил, что жена юмориста Татьяна Брухунова – «не тот человек, который должен быть рядом с Петросяном».

«Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства», – передает сетевое издание «СтарХит» адвоката Петросяна Сергея Жорина.

Уточняется, что в случае, если суд встанет на сторону Петросяна, сатирик вынужден будет заплатить штраф.

16 ноября 2018 года брак Петросяна и Елены Степаненко после 32 лет совместной жизни был расторгнут судом, при этом супруги продолжили делить имущество, которое  оценили в 1,5 млрд рублей.

Также появились слухи о женитьбе Петросяна на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Юморист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Брухунова пожаловалась на травлю в СМИ из-за слухов о бракосочетании.  Позже стало известно, что Петросян и Бруханова стали родителями.



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