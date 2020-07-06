Защита обжаловала приговор по делу режиссера Серебренникова

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06.07.2020, 15:30, Новости дня

Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении около 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».

«В Мещанский суд Москвы поступили жалобы на обвинительный приговор по делу «Седьмой студии» от осужденного Алексея Малобродского и его защиты, а также от защиты осужденного Юрия Итина», – сообщили ТАСС в суде.

Напомним, в 2011 году Серебренников разработал проект «Платформа», на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Через созданную для реализации проекта АНО «Седьмая студия», как полагает следствие, было похищено почти 129 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил режиссера к трем годам условно. Два других фигуранта дела – Юрий Итин и Алексей Малобродский – тоже приговорены к условным срокам, Софья Апфельбаум оштрафована.

Серебренников после заявил, что недоволен решением суда. Он также заявил, что у него нет средств для выплаты по иску об ущербе Минкульту.

Адвокат Александр Почуев объяснял «столь гуманное» наказание Серебренникова.



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