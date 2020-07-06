 

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и пяти регионах ЦФО

06.07.2020, 15:30, Новости дня

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в понедельник в Москве, Тамбовской, Липецкой, Курской, Воронежской и Белгородской областях в связи с аномальной жарой.

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – сообщается на сайте  Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, аномальная жара в Москве продлится до 16.00 понедельника, в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях – до 12.00 вторника.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что воздух в Москве становится более сухим из-за переноса воздушных масс с юго-востока, потому интенсивных дождей в столице не ожидается в ближайшее время. Однако небольшие и локальные осадки прогнозируются до вторника включительно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Украине напомнили об ожиданиях ЕС — реформы в обмен на финансовую помощь

18.06 / Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом

19.05 / Австрия раскритиковала план Меркель и Макрона по оказанию помощи ЕС

16.06 / Украина возмутилась из-за российского Крыма на испанском ТВ

30.06 / В Японии начались испытания вакцины от коронавируса на людях

28.05 / Стало известно о триллионной ошибке при создании «Силы Сибири»

30.04 / Иммунолог Лапий: Когда эффективность препарата доказана при других заболеваниях, мы можем его использовать при COVID-19

30.05 / Путин призвал продумать позицию РФ на фоне снятия ограничений по COVID в ряде стран

15.04 / Немецкий эксперт – из-за пандемии к учёным стали прислушиваться — и это хорошо

25.05 / Ид-аль-Фитр в самоизоляции: Всевышнего молили об избавлении от эпидемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска