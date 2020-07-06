Врачи рассказали о самых безопасных наушниках

06.07.2020, 15:23, Разное

Врачи из Подмосковья рассказали, как выбрать наушники,

которые не вредят здоровью. По словам экспертов, самые безвредные наушники –

студийные.

“Нагрузка на органы слуха от такого аксессуара снижается до

минимума, но носить их постоянно также не рекомендуется”, – говорится в

сообщении областного Минздрава.

При этом самыми популярными наушниками среди пользователей

остаются вакуумные наушники. По мнению производителей, их основное преимущество

– максимальная изоляция от окружающих звуков.

Однако по мнению врачей,

колебания волн передаются прямо в барабанную перепонку и оказывают давление на

органы слуха, что не очень хорошо сказывается на здоровье, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

Наушники “капельки” менее вредные для здоровья ушей: звук до

попадания на барабанную перепонку отражается от стенок слухового прохода, что снижает нагрузку на перепонки.