Врачи рассказали о самых безопасных наушниках

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06.07.2020, 15:23, Разное

Врачи из Подмосковья рассказали, как выбрать наушники,
которые не вредят здоровью. По словам экспертов, самые безвредные наушники –
студийные.

“Нагрузка на органы слуха от такого аксессуара снижается до
минимума, но носить их постоянно также не рекомендуется”, – говорится в
сообщении областного Минздрава.

При этом самыми популярными наушниками среди пользователей
остаются вакуумные наушники. По мнению производителей, их основное преимущество
– максимальная изоляция от окружающих звуков.

Однако по мнению врачей,
колебания волн передаются прямо в барабанную перепонку и оказывают давление на
органы слуха, что не очень хорошо сказывается на здоровье, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

Наушники “капельки” менее вредные для здоровья ушей: звук до
попадания на барабанную перепонку отражается от стенок слухового прохода, что снижает нагрузку на перепонки.



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