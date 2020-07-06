Подмосковье обогнало Петербург в рейтинге самых благополучных регионов

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06.07.2020, 15:23, Разное

В рейтинге самых благополучных в материальном отношении
регионов России Подмосковье вошло в Топ-10 и заняло почетное восьмое место. Рейтинг
с данными в сравнении с прошлым годом приводит РИА Новости.

Число россиян, живущих за чертой бедности, сократилось в
сравнении с позапрошлым годом. Но эксперты отмечают, что кризис, который был
вызван пандемией, еще скажется на уровне жизни.

В рейтинге учитывается отношение медианных среднедушевых
месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Первые места делят Москва, Ненецкий автономный округ и лидер
топа – Ямало-Ненецкий автономный округ. Следом за ними в порядке убывания идут
Чукотский автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Подмосковье, Санкт-Петербург и
Республика Татарстан.

По мнению экспертов, в следующем году уровень доходов граждан
может увеличиться, но сократить уровень бедности ниже рекордного показателя
2012 года вряд ли удастся, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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