Подмосковье обогнало Петербург в рейтинге самых благополучных регионов

06.07.2020, 15:23, Разное

В рейтинге самых благополучных в материальном отношении

регионов России Подмосковье вошло в Топ-10 и заняло почетное восьмое место. Рейтинг

с данными в сравнении с прошлым годом приводит РИА Новости.

Число россиян, живущих за чертой бедности, сократилось в

сравнении с позапрошлым годом. Но эксперты отмечают, что кризис, который был

вызван пандемией, еще скажется на уровне жизни.

В рейтинге учитывается отношение медианных среднедушевых

месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Первые места делят Москва, Ненецкий автономный округ и лидер

топа – Ямало-Ненецкий автономный округ. Следом за ними в порядке убывания идут

Чукотский автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область,

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Подмосковье, Санкт-Петербург и

Республика Татарстан.

По мнению экспертов, в следующем году уровень доходов граждан

может увеличиться, но сократить уровень бедности ниже рекордного показателя

2012 года вряд ли удастся, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.