Анонсировано открытие второго мобильного технопарка «Кванториум» в Новгородской области

06.07.2020, 15:16, Новости дня

Второй мобильный технопарк «Кванториум» начнет работать в Новгородской области с сентября 2020 года в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

«В сентябре этого года в Новгородской области начнет работу второй мобильный «Кванториум». К участию в проекте подключатся Демянский, Крестецкий, Окуловский, Парфинский, Пестовский, Солецкий, Хвойнинский районы. Ожидается, что более 2 тыс. детей из 12 муниципалитетов станут кванторианцами в 2020 году», – цитирует сообщении пресс-службы ТАСС.

В настоящее время производится закупка необходимой техники и оборудования, определяются места работы мобильного технопарка, формируются предварительные планы организации обучения.

Первый мобильный технопарк «Кванториум» начал работать в Новгородской области в рамках национального проекта в октябре 2019 года. За прошедший учебный год в нем проводились занятия для более чем 1 тыс. школьников из Валдайского, Маловишерского, Новгородского, Старорусского и Чудовского районов области. Дети изучали три направления: «IT/VR» (Информационные технологии/Виртуальная реальность), «Промдизайн/Промробо» (промышленный дизайн/робототехника), «Гео/Аэро технологии», отмечается в сообщении пресс-службы правительства области.

Ранее сообщалось, что детский мини-технопарк «Квантолаб» откроют в школе поселка Титан Мурманской области к сентябрю 2020 года.